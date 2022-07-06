Москва, 6 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Власти Британии «бросили все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине» и забыли про внутренние проблемы, заявила 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

«Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб — на русофобию мобилизовано всё. До внутренних проблем руки не доходят», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона ушёл очередной член его команды — генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак.

Читайте также: В Великобритании в отставку ушёл генеральный стряпчий Англии и Уэльса