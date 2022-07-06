Пули-Алам, Афганистан, 6 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Логар жестоко убита восьмилетняя девочка. Как сообщают местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), трагедия разыгралась в деревне Калану уезда Баркибарак. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство

Ахмадулла Анас, пресс-секретарь службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Логар, сообщил, что девочку зарубила топором жена её брата. Погибшую звали Мария. Семья женщины, убившей ребёнка, заявила, что у убийцы были проблемы с психикой.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Логаре сообщили, что виновница инцидента арестована и допрошена.

Следует отметить, что в Логаре увеличились масштабы бытового насилия. Несколько дней назад в этой провинции сын убил свою мать.