Красноярск, , 09:07 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

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Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Красноярскому краю, 7 июля на юге центральных и южных районов региона местами ожидаются сильные дожди, грозы, град. Также прогнозируется шквалистый ветер до 20 м/с.

Высокая пожарная опасность четвёртого класса сохранится на юге Таймырского района. Ночью местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карасукском районе Новосибирской области с 6 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

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