Москва, 6 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Финны превращают свою страну в мишень для российских ракет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил политолог Аслан Рубаев.

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны России Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

«Однозначно это, на мой взгляд, необдуманный шаг со стороны Финляндии», — заявил эксперт

Хельсинки нарушает все договорённости, которые существовали с 1945 года, отметил Рубаев.

Финляндия всегда отличалась разумным нейтралитетом, который позволял ей быть экономическим мостиком между двумя блоками. Теперь финны себя лишают этой привилегии, констатировал политолог.

«Необходимо срочно вызвать посла Финляндии на разговор с российскими военными, которые за две минуты могут объяснить ему, что с его страной может сделать ракета «Сармат», и что они, финны, действуют вопреки здравому смыслу, превращая свою страну в потенциальную мишень для российских ракет», — заключил Рубаев.

Напомним, что ранее власти Финляндии предложили командованию НАТО разместить базу в Южной Карелии, на границе с Россией.