Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Бали для участия во встрече министров иностранных дел G20, сообщает Antara.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Госсекретарь Блинкен сначала отправится на Бали, Индонезия, для участия во встрече министров иностранных дел G20», — заявил представитель Госдепартамента США.

На встрече G20 на Бали Энтони Блинкен подтвердит приверженность США сотрудничеству с международными партнерами перед лицом глобальных вызовов, включая продовольственную и энергетическую нестабильность.

Энтони Блинкен проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и главой МИД Китая Ван И.

После визита в Индонезию Энтони Блинкен посетит Таиланд. В Бангкоке госсекретарь США встретится с премьер-министром и министром иностранных дел Таиланда. Власти США и Таиланда обсудят усилия по расширению сотрудничества в области здравоохранения и климата, а также по урегулированию кризиса в Мьянме.

Напомним, альянс США и Таиланда имеет решающее значение для продвижения индо-тихоокеанской стратегии президента США Джо Байдена по превращению Индо-Тихоокеанского региона в свободный и открытый, взаимосвязанный, процветающий, безопасный и устойчивый регион.