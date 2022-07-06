Бухарест, 6 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Румынии обнародовало проект поправок к местному закону о военной подготовке населения, предусматривающий увеличение количества резерва добровольцев. Об этом 6 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

nara.getarchive.net Солдаты армии Румынии

Согласно официальной информации, в документе предложено реализовать четырехмесячную программу «обучения азам военной обороны» для граждан Румынии в возрасте от 18 до 35 лет, не проходивших воинскую службу или находящихся в запасе вооруженных сил.

«Таким образом, в структуры минобороны будет включена принципиально новая категория личного состава — военные добровольцы», — говорится, в частности, в законодательном акте.

Предполагается, что все желающие лица, попадающие под указанные параметры, будут получать бесплатное жилье, экипировку и право на питание, медицинскую помощь и медикаменты, а также ежемесячное денежное довольствие, аналогичное военному. По завершении курса подготовки выпускник получит единовременную материальную помощь в размере трех средних валовых окладов.