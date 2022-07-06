Уфа, 6 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Завод по производству спецтехники намерен открыть в Башкирии Белорусский МАЗ. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фото: МАЗ Новая модель грузовика МАЗ

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» во время встречи министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева с министром промышленности Белоруссии Петром Пархомчиком.

Отмечается, что открыть завод по производству продукции ОАО «МАЗ» в Башкирии предлагается в рамках преференциальных зон или промышленных технопарков.

Сообщается, что руководство завода подтвердило заинтересованность в сотрудничестве. Организовывать производство планируется в два этапа.

На первом этапе планируется закупить шасси МАЗ предприятиями Башкирии, предполагается установка «надстроек» на спецтехнику. На втором этапе планируется организовать производство самих шасси МАЗ, для последующей реализации как шасси, так и укомплектованных грузовых машин.

«Белорусские партнёры готовы рассмотреть возможность создания совместного предприятия с производством до 1000 грузовых автомобилей в год», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Сообщается, что завод по производству шасси может быть построен в Туймазинском промышленном технопарке «Мастер» и индустриальном парке «ПромЦентр». У Туймазинского завода автобетоновозов имеется потребность в шасси МАЗ, поэтому размещение завода по производству минских шасси в туймазинском технопарке будет дополнительным преимуществом в обеспечении сбыта продукции на ПАО «ТЗА».

Отмечается, что кроме этого рассматриваются производственные мощности еще двух предприятий.

По словам Шельдяева, при локализации производства техники на базе ОАО «МАЗ» предполагаются меры господдержки, помимо этого, в соответствии с распоряжением главы Башкирии инвестор получит возможность предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

Сообщается, что Башкирии необходимы более 250 автосамосвалов, 127 подметально-уборочных машин, свыше двухсот комбинированных дорожных машин, более ста единиц техники для дорожных работ.