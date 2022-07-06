Токио, , 09:03 — REGNUM Япония продолжит обсуждать с другими странами «Большой семёрки» (G7) возможность введения ограничения цен на российскую нефть. Об этом 6 июля сообщил на брифинге заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конкретный проект механизма предстоит сформировать. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с другими странами, входящими в G7», — сказал он.

Также Кихара добавил, что власти Японии собирают и далее принимать меры для обеспечения своей энергетической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что обсуждавшийся на саммите «Большой семёрки» механизм по ограничению цен на российскую нефть должен способствовать снижению цены на неё в два раза.