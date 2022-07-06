Новосибирск, , 09:03 — REGNUM В Новосибирской области за пять месяцев 2022 года существенно возросло производство по целому ряду важнейших видов продовольствия. Это следует из данных Новосибирскстата.

Пищевая промышленность в России

Так, за январь–май 2022 года новосибирские предприятия отгрузили пищевую продукцию почти на 68,9 млрд рублей (122% к январю-маю 2021 года), напитки — на 19,3 млрд рублей (126% к уровню аналогичного периода прошлого года).

Индекс производства пищевых продуктов за пять месяцев текущего года составил 98% в сравнении с январем-маем 2021 года, производства напитков — 105%.

Наиболее заметный рост произошёл по мясу: говядины и телятины в замороженном виде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произведено 148%, мяса птицы — 125%, свинины — 113%. Увеличилось производство свежей и охлажденной пресноводной рыбы — 125% к аналогичному периоду 2021 года.