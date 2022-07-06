Новосибирская область начала производить больше мяса и рыбы
Новосибирск, 6 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области за пять месяцев 2022 года существенно возросло производство по целому ряду важнейших видов продовольствия. Это следует из данных Новосибирскстата.
Так, за январь–май 2022 года новосибирские предприятия отгрузили пищевую продукцию почти на 68,9 млрд рублей (122% к январю-маю 2021 года), напитки — на 19,3 млрд рублей (126% к уровню аналогичного периода прошлого года).
Индекс производства пищевых продуктов за пять месяцев текущего года составил 98% в сравнении с январем-маем 2021 года, производства напитков — 105%.
Наиболее заметный рост произошёл по мясу: говядины и телятины в замороженном виде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произведено 148%, мяса птицы — 125%, свинины — 113%. Увеличилось производство свежей и охлажденной пресноводной рыбы — 125% к аналогичному периоду 2021 года.