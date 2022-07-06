Магас, 6 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесен приговор местному жителю, совершившему ДТП, в результате которого погибли четыре человека и еще один тяжело пострадал. Малгобекский городской суд признал 38-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли люди. По приговору суда обвиняемый отправится на пять лет в колонию-поселение, сообщили 6 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Как стало известно из материалов дела, ДТП было совершено почти пять лет назад — в ноябре 2017 года, а приговор вынесен лишь теперь. Виновник автоаварии на автомашине «Мерседес Бенц G 55 AMG» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «ВАЗ 21 099».