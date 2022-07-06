* талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, , 09:01 — REGNUM В афганской провинции Гор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шантажируют врача. Об этом свидетельствует аудиозапись, предоставленная газете «8 Собх».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Аудиозапись телефонного разговора между талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хирургом доказывает, что радикал требует у врача 400 000 афгани наличными или пять автоматов Калашникова.

При этом доктор умоляет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и утверждает, что у него нет денег, он не умеет обращаться с оружием и не является членом какой-либо военной организации, но боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит, что это его не касается, и если врач не подготовит деньги или оружие, то может «прощаться с жизнью».

На аудиозаписи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят хирургу, что он должен заплатить деньги за поддержку и помощь со стороны моджахедов. Также сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуют деньги и оружие, потому что врачи не служат религии.

Расследование газеты «8 Собх» показывают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали в Горе банду из нескольких человек, чтобы шантажировать людей, особенно бывших солдат, угрожая им смертью.