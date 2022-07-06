Заиграевский район, Бурятия, , 09:00 — REGNUM За минувшие сутки пожарные вели работы по дотушиванию двух локализованных лесных пожаров в Заиграевском и Хоринском районах Бурятии на площади 226 га. С огнём боролись 145 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Лесной пожар Https://78.mchs.gov.ru

В Заиграевском районе горел лес недалеко от села Дабаты, расположенного под Улан-Удэ. В результате огонь был потушен на площади 210 га.

Таким образом, по состоянию на утром 6 июля новых возгораний в лесах республики нет. При этом под наблюдением остаётся термоточка в Курумканском районе.

«Площадь термоточки — 23 га нелесной территории. Увеличения площади не наблюдается уже неделю. Сегодня борт поднимется, специалисты просмотрят, если подтвердится самоликвидация возгорания, то пожар будем закрывать», — отметил руководитель агентства Сергей Борошноев.