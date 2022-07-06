Абакан, , 09:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено шесть случаев COVID-19, выздоровели шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в правительстве региона.

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По данным оперштаба, трое носителей коронавируса выявлено в Абакане, по одному — в Саяногорске, Таштыпском и Орджоникидзевском районах.

С 1 января 2022 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 34 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в регионе был подтверждён один случай заражения коронавирусом, выздоровели 23 человека.

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