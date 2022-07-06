Благовещенск, 6 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 6 и 7 июля в Амурской области ветер усилится до шквалистого, а регион накроют сильные ливни и грозы. Из-за погоды возрастёт риск возникновения внештатных ситуаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе управления ГУ МЧС по региону.

ru.torange.biz Ливень

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Возможны сбои в работе объектов жизнеобеспечения, в том числе в системе ЖКХ. Амурчан просят на выезжать на природу и быть внимательными на дорогах.

По прогнозу амурского гидрометцентра температура воздуха в разных районах региона будет варьироваться от 15 до 33 градусов выше ноля. Сила ветра может достигать 20 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья едва не ввели режим ЧС из-за масштабного и длительного отключения электричества в центре города. Причиной аварии называют в том числе высокую температуру воздуха и возросшую нагрузку на линию.