Москва, 6 июля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Необходим удар по логистической инфраструктуре Украины, чтобы ВСУ не могли получать западные вооружения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил политолог Аслан Рубаев.

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«Украина и коллективный Запад понимают только язык силы. Нужен мощный военный и экономический ответ», — заявил эксперт.

В противном случае ударам подвергнется Крымский мост, Кавказ и Центральная Россия, констатировал политолог.

«Необходим превентивный удар по всей логистической инфраструктуре, с помощью которой украинские националисты получают оружие. Мы должны закрыть украинское небо и сбивать любые цели, которые везут бандеровцам вооружение», — заключил Рубаев.

Напомним, что ранее обстрелам и ударам ракетами «Точка-У» подверглись российские города Курск, Белгород, Брянск и ряд приграничных населённых пунктов. Есть погибшиею