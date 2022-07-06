Ульяновск, 6 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор одному из предполагаемых участников преступной группы из бывших сотрудников транспортной полиции, которому инкриминировали фальсификацию уголовных дел. Фигурант уголовного дела получил условный срок. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Перед судом предстал бывший командир одного из взводов отдельной роты патрульно-постовой Ульяновского ЛО МВД России на транспорте. По данным правоохранителей, в 2021 году совместно с другими полицейскими он выполнял незаконные приказы непосредственного руководителя в рамках незаконных оперативных мероприятий вне зоны обслуживания ведомства.

Как установило управление, они задерживали лиц, якобы ищущих тайники с наркотиками, и под угрозой уголовного преследования вынуждали их участвовать в инсценировке преступного деяния, связанного с приобретением и хранением наркотиков возле железнодорожных путей. В ходе следствия также выяснилось, что в отношении задержанных в последующем незаконно возбуждались уголовные дела.

Железнодорожный районный суд Ульяновска признал экс-правоохранителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), назначив 1,5 года условного срока.

В ведомстве добавляют, что четверо полицейских уволены по отрицательным основаниям. Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора преступной группы готовится к направлению в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжье в Ульяновске 51-летняя жительница и её 25-летний получили реальные сроки за попытку сбыта синтетических наркотиков.

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