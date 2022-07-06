Донецк, 6 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Донецк, Макеевку и Харцызск. Об этом 6 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрелы Макеевки и Харцызска со стороны ВСУ были зафиксированы в 07:30 (совпадает с мск) и во время них по этим городам было выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:16 ВСУ выпустили по Куйбышевскому району четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат поддерживать Украину, конфликт в Донбассе будет затяжным.