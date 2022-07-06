Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Примером нечестной конкуренции и политизированности является призыв США и их сателлитов отстранить Россию от участия в международных спортивных мероприятиях. Об этом говорится комментарии посольства РФ в США.

В посольстве обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях.

«Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. Действия коллективного Запада — очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это делается под предлогом о якобы нарушении Россией международных обязательств и попрании прав человека в контексте специальной военной операции на Украине.

В посольстве подчеркнули, что ситуация на Украине стала лишь поводом, а гонения на российских спортсменов начались задолго до этого.

«Это часть нелепой кампании по «отмене» России», — отметили в российской дипмиссии.

В посольстве выразили уверенность, что спорт должен оставаться вне политики, иначе это нарушает базовые принципы олимпийского движения, противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции.

Ранее госдепартамент США опубликовал заявление с призывом приостановить членство национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. Кроме США, под документом подписались представители Австрии, Австралии, Британии, Бельгии, Греции, Германии, Дании, Исландии, Ирландии, Италии, Испании, Кипра, Канады, Литвы, Латвии, Люксембурга, Лихтенштейна, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Португалии, Польши, Румынии, Словении, Словакии, Франции, Финляндии, Хорватии, Швеции, Чехии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.