Челябинск, 6 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские задержали 55-летнего директора ремонтно-строительной организации. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Поданным следствия, его фирма была привлечена генеральным подрядчиком одного из крупных объектов для выполнения работ. Но заказчику были представлены фиктивные документы об их исполнении.

Теперь за мошенничество руководителю грозит десять лет колонии. Суда он ждёт на свободе, под подпиской о невыезде.