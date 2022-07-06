Грозный, 6 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Чечне объявлен набор местных жителей, готовых вступить в батальоны «Север-Ахмат» и «Юг—Ахмат», формирование которых идет по указу главы республики Рамзана Кадырова. Для вступления в подразделения в качестве контрактников необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

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«Кандидаты должны строго соответствовать призывному возрасту и категориям годности к военной службе, а также иметь высшее или среднее образование. Сообщается, что для военнослужащих батальонов уже созданы все необходимые условия для несения воинской службы», — рассказали ИА «Грозный-информ» в военном комиссариате.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании в Чечне четырех подразделений, входящих в состав Южного военного округа Министерства обороны РФ. Два из них — «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» были созданы в течение нескольких дней после данного заявления.

Контрактники будут набираться из числа только жителей Чечни. Для их базирования будут построены специальные комплексы.