Иркутск, 6 июля 2022, 08:53 — REGNUM Иркутская область рассматривает возможности снижения ставки по ИТ-ипотеке, сообщил 6 июля первый заместитель председателя регионального правительства Руслан Ситнико.
«По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассматривается возможность введения дополнительной региональной меры поддержки в виде снижения процентной ставки льготной ипотеки ниже 5% для сотрудников аккредитованных ИТ-организаций.
Также прорабатываются механизмы грантовой поддержки индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий и ИТ-компаний», — пояснил чиновник.
Известно, что на конец июня этого года от граждан Иркутской области принято 58 заявлений на получение кредита по IT-ипотеке. Одобрено 46. Заключено шесть кредитных договоров на общую сумму 40,3 млн рублей.
Напомним, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки ИТ-сферы, включая ипотечный кредит по льготной ставке не более 5% годовых.
Как сообщало ИА REGNUM, для многих изменения ключевой ставки с весны 2022 года стало поводом отложить или пересмотреть свои планы на приобретение недвижимости в ипотеку.
В то же время благодаря мерам господдержки и стимуляции рынка готового жилья еще большее внимание стало уделяться специальным льготным программам: льготной ипотеке, семейной ипотеке, IT-ипотеке.
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