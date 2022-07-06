Иркутск, 6 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Иркутская область рассматривает возможности снижения ставки по ИТ-ипотеке, сообщил 6 июля первый заместитель председателя регионального правительства Руслан Ситнико.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассматривается возможность введения дополнительной региональной меры поддержки в виде снижения процентной ставки льготной ипотеки ниже 5% для сотрудников аккредитованных ИТ-организаций.

Также прорабатываются механизмы грантовой поддержки индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий и ИТ-компаний», — пояснил чиновник.

Известно, что на конец июня этого года от граждан Иркутской области принято 58 заявлений на получение кредита по IT-ипотеке. Одобрено 46. Заключено шесть кредитных договоров на общую сумму 40,3 млн рублей.

Напомним, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки ИТ-сферы, включая ипотечный кредит по льготной ставке не более 5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, для многих изменения ключевой ставки с весны 2022 года стало поводом отложить или пересмотреть свои планы на приобретение недвижимости в ипотеку.

В то же время благодаря мерам господдержки и стимуляции рынка готового жилья еще большее внимание стало уделяться специальным льготным программам: льготной ипотеке, семейной ипотеке, IT-ипотеке.

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