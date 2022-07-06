Москва, , 19:05 — REGNUM Один из этапов СВО ВС РФ на Украине завершён, но России по-прежнему угрожает опасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил политолог Аслан Рубаев.

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«Действительно, один из этапов СВО завершен достаточно успешно, хоть и не так, как хотелось бы», — отметил эксперт.

По-прежнему Курск, Белгород и Донбасс под обстрелом, гибнут люди, с этой точки зрения не все задачи выполнены, отметил Рубаев.

«Регулярно прибывающее дальнобойное оружие из США на Украину убивает русских людей, а так называемых ударов по «центрам принятия решений» так и не произошло. Бездействие нашего Минобороны Украиной и Западом воспринимается за слабость, никто уже не боится заявлений об ответных ударах, которых так и нет», — заключил политолог.

Напомним, что ранее ВС РФ была полностью освобождена территория Луганской народной республики.