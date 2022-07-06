Тбилиси, 6 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Грузия больше продвинулась в плане «демократических» реформ, чем Молдавия и Украина, поэтому обгонит эти страны на пути интеграции в Евросоюз. Об этом 5 июля заявил на грузинском «Общественном телевидении» председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Присоединение к Европейскому Союзу — долгий путь. Относительно Украины открыто говорят, в том числе в дружественно настроенных к Украине странах ЕС, что, вероятно, к 2050 году Украина станет членом Евросоюза», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что насчёт Молдавии делают схожие заявления. Хотя двум этим республикам уже присвоили статус кандидата на вхождение в ЕС, Грузия, по мнению Кобахидзе, раньше станет полноправным членом этого объединения.

По словам лидера «Мечты», Грузия «на голову выше» этих государств, если оценивать конституционный строй, защиту прав человека, борьбу с коррупцией, экономическую среду и т.д.

«Поэтому неважно, когда Украина и Молдавия получат статус кандидатов, мы можем стать членами ЕС намного раньше», — заявил политик.

Напомним, 23 июня Евросовет решил пока не предоставлять статус кандидата в ЕС Грузии. Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса. Одним из них является требование обеспечить независимость судебной системы. Также среди условий либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».