Кабул, , 08:49 — REGNUM Публичные источники сообщают, что известный в социальных сетях доктор Анвар-уль-Хак Джабархейль убит неизвестными в столице Афганистана. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Источники утверждают, что он был убит на исходе дня 5 июля в районе «Саид Джамалиддин», в 12-м районе города Кабула. Также сообщается, что Джабархейль был расстрелян в упор, а затем обезглавлен.

По данным собеседников издания, поздно вечером Джабархейля забрали из дома неизвестные, очевидно связанные с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вахид Мажрух, исполняющий обязанности министра здравоохранения при предыдущем правительстве, подтвердил это событие и написал на своей странице в соцсети, что этот человек страдал прогрессирующим психическим заболеванием. Ссылаясь на жестокое обращение с этим человеком со стороны блогеров, он добавил, что он стал объектом для привлечения зрителей, а его судьба и безопасность стали для них игрушкой.

Следует отметить, что Анвар-уль-Хак Джабархейль в последнее время был одним из самых неоднозначных фигур социальных сетей из-за своих высказываний с претензией на философские взгляды. Некоторое время он был в центре внимания соцсетей из-за своих многочисленных браков и дебатов о полигамии. В последнее время ряд блогеров приглашали Джабархейля в свои программы и задавали ему вопросы на деликатные темы, чтобы заработать денег.

Следует отметить, что Анвар-уль-Хак Джабархейль также был главой института Ибн Сины.