Кызыл, 6 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Туве перед судом за дачу взятки должностному лицу предстанет генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка

По данным следствия, 29 декабря 2021 года обвиняемая лично передала 50 тыс. рублей сотруднику надзорного органа в области дорожного хозяйства за подписание документов с ложными сведениями о якобы завершении работ по содержанию региональных автодорог.

«Противоправные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками УФСБ и МВД по республике в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.