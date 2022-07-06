Новосибирск, 6 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Карасукском районе Новосибирской области с 6 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Отметим, что сегодня, 6 июля, в Новосибирске будет облачно, прогнозируется дождь, местами гроза. Будет дуть юго-западный ветер — 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +21… +23 °C.

В Новосибирской области завтра, 7 июля, ночью ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днём в отдельных районах районах кратковременные дожди, грозы.