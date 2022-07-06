Джакарта, 6 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло северо-запад Малуку в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло 5 июля в 21:56 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 182 км от Малуку, а очаг землетрясения залегал на глубине 111 км.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии напомнило общественности быть осторожными из-за возможных повторных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число смертей от геморрагической лихорадки денге достигло 488 человек в течение 2022 года.

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