Сеул, , 08:49 — REGNUM 6 июля министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрардо стал почетными гражданами Сеула, сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Сеул

Известно, что знак «Почетный Гражданин Сеула» был вручен главе внешнеполитического ведомства Мексики, который с 2006 по 2012 гг. занимал пост мэра Мехико, мэром города Сеула О Сэ Хуном.

«Я рад, что глава МИД Мексики Марсело Эбрард стал почетным гражданином Сеула в текущем году, когда страны празднуют 60-летие установления дипломатических отношений между странами, а также 30-летие установления дружественных отношений между Сеулом и Мехико», — заявил мэр города.

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