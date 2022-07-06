Ашхабад, , 08:47 — REGNUM Выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности Туркмении Бегенчу Гундогдыеву, а также министру национальной безопасности страны Гурбанмырату Аннаеву объявил туркменский президент Сердар Бердымухамедов. Об этом 6 июля сообщает русскоязычная газета правительства республики «Нейтральный Туркменистан».

Флаг Туркмении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что соответствующие распоряжения были подписаны президентом Туркмении на заседании Совета безопасности страны, которое было посвящено итогам работы туркменских силовиков за первое полугодие 2022 года.

Также отмечается, что Гундогдыев и Аннаев получили выговоры с одинаковой формулировкой: «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Турция может получать газ из Туркмении, переправляя туркменское сырье через Трансанатолийский газопровод (TANAP).