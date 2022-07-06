Ашхабад, 6 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности Туркмении Бегенчу Гундогдыеву, а также министру национальной безопасности страны Гурбанмырату Аннаеву объявил туркменский президент Сердар Бердымухамедов. Об этом 6 июля сообщает русскоязычная газета правительства республики «Нейтральный Туркменистан».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Туркмении

Уточняется, что соответствующие распоряжения были подписаны президентом Туркмении на заседании Совета безопасности страны, которое было посвящено итогам работы туркменских силовиков за первое полугодие 2022 года.

Также отмечается, что Гундогдыев и Аннаев получили выговоры с одинаковой формулировкой: «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Турция может получать газ из Туркмении, переправляя туркменское сырье через Трансанатолийский газопровод (TANAP).