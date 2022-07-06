Вашингтон, 6 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. США продолжат поддерживать Украину, конфликт в Донбассе будет затяжным. Об этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге.

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По её словам, борьба в Донбассе может быть продолжительной и затяжной, потери и достижения ожидаются с обеих сторон. Это не значит, что Россия добьётся своих целей, а Украина прекратит борьбу.

«Мы будем поддерживать Украину, мы дали им самый большой объём поддержки, что касается сферы безопасности. И мы не остановимся», — подчеркнула Жан-Пьер.

Она отметила, что Россия не проявляет готовности к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием. Это не способствует успеху переговоров Москвы и Киева и ухудшит ситуацию.

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