Токио, , 08:46 — REGNUM Государственные службы и ведомства Японии, включая полицию, пожарных и другие, экстренно остановили полёты массово закупленных унифицированных дронов национального производства, в которых выявились критические программные неполадки. Об этом 6 июля сообщает газета Yomiuri.

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По её данным, дефект в программном обеспечении единого дрона «Сотэн» проявился ещё в апреле, когда на полигоне в городе Китакюсю на юго-западе страны вышел из-под контроля и разбился один из таких аппаратов. Проведённая проверка выявила недоработки, которые разработчики обещают устранить в течение текущего месяца.

Компактный квадрокоптер «Сотэн» для госслужб был создан совместно рядом компаний и исследовательским подразделением министерства экономики, торговли и промышленности Японии для вытеснения доминирующих на японском рынке беспилотников китайского производства. Он весит около двух килограмм и способен устойчиво летать при сильном боковом ветре скоростью до 15 метров в секунду. В централизованном порядке было закуплено уже более 500 дронов.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония совместно с США в рамках технического сотрудничества в оборонной сфере разработает беспилотники, способные оказывать поддержку истребителям нового поколения.

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