Чита, , 08:46 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили о продлении штормового предупреждения. По информации Забгидрометцентра, до 11 июля погода в регионе будет определена высотным циклоном. Наиболее интенсивные осадки пройдут по восточным, северным и юго-восточным районам Забайкальского края, то есть по всей его восточной половине.

Паводок Vsluh.ru

Сегодня, 6 июля, в крае продолжит действовать штормовое предупреждение по очень сильным дождям, не исключается возможность грозы и града.

Как сообщила начальник Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Ляшко, в июле 2022 года преобладающая температура составит 10 — 15°C ночью и 21-26°C днём, ветер усилится до 15-20 метров в секунду в дневные часы.

По северным, центральным, западным и восточным районам ожидается 130-222 миллиметра осадков, что в 1,5-2 раза превышает норму; по южной половине края — 90-110 миллиметров. Дожди с грозами будут идти большую часть июльских дней, особенно в первую и третью декады.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на реках Забайкальского края введён режим повышенной готовности.

Читайте также: Забайкалье ввело режим повышенной готовности по причине вероятного паводка