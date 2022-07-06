Тюмень, 6 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Тюменской области в рамках проекта «Чистая вода» в 2022 году введены в эксплуатацию и строятся пять водопроводов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Уже завершено строительство водопровода от микрорайона Менделеево до деревни Башкова и в деревне Ломаева Тобольского района, а также водопровода в селе Уват по ул. Совхозная.

Продолжается реконструкция водовода в подгорной части Тобольска — по ул. 3-я Трудовая и в микрорайоне Южный. Также в Левобережье Тобольска ведётся реконструкция водопровода к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево). Ввести в эксплуатацию объекты планируют во втором полугодии 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прямой линии 21 июня губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2022 году в регионе построят и реконструируют более шести километров сетей водоснабжения в Тобольске, Тобольском и Уватском районах.