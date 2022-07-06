Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В Засвияжье в Ульяновске мать и сын лишены свободы за попытку сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали 25-летний ульяновец и его 51-летняя мать. Правоохранители установили, что осенью 2021 года указанию неустановленного лица, полученному через мессенджер, она забрали из тайника наркотическое средство, но были задержаны в ходе спецмероприятий возле одного из домов по улице Орловской.

Правоохранители отмечают, что мужчина ранее был судим за мошенничество, его мать являлась безработной.

Засвияжский районный суд Ульяновска признал фигурантов уголовного дела виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Приговором суда мужчина получил десять лет и два месяца колонии строгого режима, его мать — семь лет колонии общего режима. Кроме того, им назначено соответственно 200 тыс. и 100 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Железнодорожном районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в незаконном обороте наркотиков.

Подробнее: Пятерых ульяновцев обвинили в сбыте наркотиков