Новосибирск, 6 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Фонтаны не предназначены для купания. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Купание в фонтане

В ведомстве назвали несколько причин, почему нельзя купаться в фонтане.

Так, по данным Роспотребнадзора, использование фонтанов не по прямому назначению может быть небезопасно для человека. Так, вода обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, а высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов. Купаясь в фонтане, предупреждают в ведомстве, можно не только простудитья, но и подхватить острую кишечную инфекцию, респираторную инфекцию, конъюктивит, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, а также получить травму при падении или электротравму.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске 7 июля отключат городские фонтаны.

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