* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 6 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. После кровавых нападений на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат, группировка ввела ограничения для всех водителей рикш в Герате. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

В заявлении службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате всем рикшам приказано снять шторки, картинки и стёкла.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что любой, кто не подчинится этому приказу, будет наказан.

Эти ограничения введены после того, как нападавшие использовали рикшу, чтобы атаковать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате.