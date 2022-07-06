Иркутск, , 08:40 — REGNUM В Главном здании Иркутского областного художественного музея имени Сукачева 9 сентября стартуют дни Эрмитажа в Иркутской области, сообщил 6 июля в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Также он опубликовал видеоролик с приглашением на это важное культурное событие от директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

«Не так давно мы с Михаилом Борисовичем договорились о том, что жители нашего региона смогут увидеть великие полотна. Кроме этого будут и мастер-классы, и лекции, и встречи посвященные музею», — пояснил глава Иркутской области.

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, 27 сентября 2022 года Иркутской области исполнится 85 лет. Этому событию намерены посвятить 20 фестивалей и концертов

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