Эрмитаж «едет» в Иркутскую область
Иркутск, 6 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Главном здании Иркутского областного художественного музея имени Сукачева 9 сентября стартуют дни Эрмитажа в Иркутской области, сообщил 6 июля в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Также он опубликовал видеоролик с приглашением на это важное культурное событие от директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Дарья Драй ИА REGNUM
Эрмитаж
«Не так давно мы с Михаилом Борисовичем договорились о том, что жители нашего региона смогут увидеть великие полотна. Кроме этого будут и мастер-классы, и лекции, и встречи посвященные музею», — пояснил глава Иркутской области.
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