Анадырь, , 08:38 — REGNUM В селе Лаврентия 28 июня в одной из квартир жилого дома обнаружено тело женщины 1993 года рождения, с повреждениями в области головы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотскому АО.

Труп (сс) Pochestorie

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Уголовное дело возбуждено по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбове заключен под стражу 52-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 57-летнего знакомого.