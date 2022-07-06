Уфа, , 08:48 — REGNUM Мероприятие по официальному открытию в России Международного года фундаментальных наук намерены провести в Башкирии. Об этом 6 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что 9 июля в Бурзянском районе Башкирии намерены открыть музейный комплекс «Шульган-Таш».

"Мы долго к этому шли, много работали, чтобы создать в республике, напомню, единственный в России музей наскального искусства эпохи палеолита», — сообщил он.

Хабиров отметил, что в день открытия в музейном комплексе планируется провести большое мероприятие в интересах устойчивого развития — официальное открытие в России Международного года фундаментальных наук.

Глава региона сообщил, что в связи с этим 9 июля весь музейно-экскурсионный комплекс, в том числе и пещера, будет закрыт для посетителей.

«Я заранее прошу прощения у наших жителей, которые собирались в эти дни приехать в Шульган-Таш. Но я приглашаю вас сюда в любое другое время — здесь очень здорово и есть на что посмотреть», — сообщил Хабиров.

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