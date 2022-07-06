Калининград, , 08:38 — REGNUM В истории с ограничением транзита в Калининградскую область присутствует рука США, заявил глава региона Антон Алиханов.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Знаете, я могу рассказать много историй, которые мне рассказывали в том числе и калининградские предприниматели, из жизни их и взаимодействия с литовским бизнесом, которые указывают на то, что там не просто рука, там надели и управляют кукольным театром», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Алиханов добавил, что если бы власти Литвы руководствовались интересами жителей страны, они бы не стали принимать таких решений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов рассказал, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Литвой транзита грузов в Калининград. Глава региона 5 июля также заявил, что российская сторона может применить «крайние» экономические меры.

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