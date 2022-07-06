Краснотурьинск, Свердловская область, 6 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области осудили женщину, из-за которой погибла её двухмесячная дочь. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, она положила девочку на диван, легла с ней рядом и уснула. Но во сне навалилась на ребёнка, в результате девочка погибла.

Суд назначил женщине десять месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.