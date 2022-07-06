Москва, 6 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 69 лесных пожаров на общей площади 11 473 га. Об этом 6 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Temvremenem.me Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.07.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 473 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в данный момент в России насчитывается 136 лесных пожаров на общей площади 20 280 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности сохраняется в Намском и Нюрбинском районах Якутии.