Новороссийск, Краснодарский край, 6 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить работу нефтяного терминала российско-казахстанского Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

Admnvrsk.ru Новороссийск

Сообщается, что в мае сотрудники Южного управления государственного морского и речного надзора Ростехнадзора провели внеплановую проверку терминала и выявили ряд нарушений. В ведомстве выдали предписание на устранение недостатков до 30 ноября и потребовали приостановить его работу на 90 суток.

«В связи с тем, что вменяемое АО «КТК-Р» нарушение … предусматривает в качестве альтернативного наказания административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, данное дело подлежало рассмотрению в суде», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требование Ростехнадзора частично, приостановив деятельность терминала на 30 дней.

Стоит отметить, что через терминал КТК в Новороссийские осуществляется погрузка около двух третей всего экспорта нефти Казахстана. В 2021 году через него прошло 60,7 млн тонн нефти, из которых 5,31 млн тонн были с казахстанских месторождений. В 15 июня работу терминала приостановили из-за обнаружения неразорвавшихся снарядов времён Великой Отечественной войны. Работу планировалось возобновить 5 июля.