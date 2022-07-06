Брюссель, , 08:34 — REGNUM Украина может оказаться неспособна погасить выдаваемые ей иностранные кредиты. Такое мнение высказал французский европарламентарий Тьерри Мариани в обращении к Еврокомиссии.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, на который ссылается RT, депутат напомнил о заявленном в мае Еврокомиссией намерении выделить на восстановление Украины €9 млрд в виде кредита. При этом Мариани отметил, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что помощь Украине следует предоставлять «скорее в виде грантов, нежели кредитов».

В то же время он подчеркнул, что в МВФ считают необходимым «уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения».

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«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — поинтересовался у Еврокомисии Мариани.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали выделение на военную помощь Украине ещё €500 млн. как уточнил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, с учётом этих средств общая сумма выделенных Киеву со стороны ЕС денег дойдёт до €2 млрд.

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