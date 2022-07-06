Махачкала, 6 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Из аэропорта столицы Дагестана планируется запустить авиасообщение в город Тель-Авив — второй по значимости город Израиля. Выполнять полеты намерена российская компания Red Wings. Решение о запуске перелетов будет принято до конца 2022 года, сообщил генеральный директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов.

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«Уже назначены перевозчики в направлении Махачкала — Тель-Авив, сейчас идет документальная проверка нашей транспортной безопасности. В планах запустить рейс в этом году», — цитирует директора ТАСС.

По его словам компания Red Wings уже открыла несколько международных рейсов из Махачкалы, в том числе в города Узбекистана, в Бишкек (Киргизия), запланирован рейс в Алма-Ату (Казахстан).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года из столицы Дагестана были запущены авиарейсы в Баку. Их осуществляет компания Ютэйр (Utair).