Лондон, , 08:31 — REGNUM Британский боксёр Тайсон Фьюри ведёт переговоры о выступлении на турнире по рестлингу. Об этом 6 июля сообщает портал Give Me Sport.

Тайсон Фьюри Flickruser

Отмечается, что Фьюри начал переговоры с организацией рестлинга WWE. Пока неизвестно, на каком турнире он выступит и кто будет его соперником.

В апреле Фьюри заявлял о желании вернуться в рестлинг. Он дебютировал в нём в 2019 году в Саудовской Аравии, победив Брона Строумэна.

Фьюри является чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе. На его счету 32 победы (23 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2022 года, победив американца Деонтея Уайлдера и защитив титул чемпиона мира WBC.

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